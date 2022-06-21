Во время боев в Украине погиб гражданин США
Источник:The Washington Post.
В ходе боевых действий в Украине погиб гражданин Соединенных Штатов Америки Стивен Забельски. Американец, погибший в Украине, мог быть ветераном Сухопутных войск США.
Гибель Забельски подтвердили в Государственном департаменте США
Сообщается, что американец погиб 15 мая. Некролог, который обнаружен, написан членами семьи 52-летнего американца.
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О гибели Стивена Забельски впервые сообщили в Rolling Stone. Он стал, по меньшей мере, вторым американцем, погибшим в Украине на войне.
Ранее сообщалось о гибели в Украине гражданина США Вилли Джозефа Кенселла.
The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе сообщил, что ведомство поддерживает связь с семьей американца и оказывает "всю возможную консульскую помощь".
Издание пишет, что Забельски мог быть ветераном Сухопутных войск США.
Впоследствии ABC News написало, что в Государственном департаменте США официально подтвердили гибель Забельски.
В боях за Украину погибли двое британцев
- 12 июня стало известно, что бывший британский военный Джордан Гетли погиб на войне в Украине. Солдат из Великобритании погиб в боях за Северодонецк.
- Джордан Гетли стал вторым военным из Великобритании, погибшим в Украине. В конце апреля сообщалось, что в Украине погиб британский военный Скотт Сибли. Он был ветераном британских вооруженных сил. По данным британских СМИ, он в Мариуполе или в других местах на Донбассе.
- Что касается потерь украинской стороны в войне с Россией, то они отличаются. Украина официально не публикует точное количество погибших, чтобы не помочь врагу и не деморализовать общество.
- Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников информировал, что Украина ежедневно теряет сотни военных убитыми и до 500 ранеными. Президент Владимир Зеленский приводил схожие данные. По его словам, Украина теряет 60 – 100 военных в день убитыми.
- Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что средняя цифра потерь Украины за день – это от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.
- Информацию Арахамии опроверг народный депутат Роман Костенко и сказал, что количество убитых и раненых намного меньше, чем сообщил его коллега.
- Также опроверг спекуляции о якобы больших потерях украинской армии секретарь СНБО Алексей Данилов. В Офисе Президента 20 июня сообщили, что Украина потеряла около 10 тысяч военных.
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