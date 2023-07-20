Россия атаковала консульство Китая: в МИДе впервые отреагировали на обстрел

Пока Владимир Путин пытается заручиться поддержкой Пекина, российские военные атакуют дипломатические учреждения Китая. Так, в результате ночной массированной атаки на Одессу россияне повредили здание консульства Китая.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в результате ракетной атаки России этой ночью повреждено помещение генерального консульства Китая в Одессе. По предварительным данным, люди не пострадали, пишет 24 Канал.

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Здание генерального консульства Китая находится в собственности КНР

Николенко сообщил, что МИД Украины находится в контакте с посольством Китая для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи.

Сообщается, что здание генерального консульства Китая расположено в центре Одессы и находится в собственности КНР.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер опубликовал фотографии поврежденное здание генерального консульства Китая. По его словам, тот факт, что из-за обстрелов повреждено консульство Китая, "говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания".



Поврежден здание консульства Китая в Одессе / Фото Олег Кипер



Поврежденное окно здания консульства Китая в Одессе / Фото Олег Кипер

В результате российской атаки в Одессе уничтожено административное здание, в которой находился охранник Мужчина, к сожалению, погиб в результате обстрела. Рядом у эпицентра удара расположены жилые здания, детский сад и собственное здание генерального консульства КНР.

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