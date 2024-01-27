Во время тревоги взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Вечером 27 января враг запустил ракеты.

Около 20:00 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Они двигались в сторону Полтавы и Кременчуга.

Обратите внимание Угроза баллистического удара: в Киеве и ряде областей– воздушная тревога

Уже в 20:04 сообщили о взрывах в Кременчуге. А уже через минуту – о взрыве в Полтаве. В местной ОВА обратились к украинцам. Их призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, во время воздушной тревоги сообщили о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

Где сейчас сообщают о тревоге

По состоянию на 20:20 о тревоге сообщают жителям таких областей:

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Полтавской;

Харьковской;

Сумской.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где объявлена воздушная тревога.

Людей призывают доверять информации только из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

Враг попал в промышленное предприятие

Впоследствии в Полтавской ОВА сообщили, что российские оккупанты попали в промышленное предприятие. К сожалению, на месте инцидента вспыхнул пожар. К счастью, информации о погибших или пострадавших не было.

Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар,

– говорится в сообщении.

На месте инцидента работают все соответствующие службы.

Оккупанты обстреляли Мирноград

В ночь на 26 января российские захватчики ударили по Мирнограду Донецкой области. Оккупанты в очередной раз попали в гражданскую инфраструктуру. Захватчики разрушили админздание, а также повредили семь 5-этажек, магазин, предприятие, школу и 29 автомобилей.

К сожалению, пострадали 6 человек. Среди них – двое детей. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Лишь одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

После обстрела Харькова в больницу попал кот Степан

Пушистый блоггер кот Степан сообщил, что после террористического обстрела Харькова 23 января 2024 года попал в больницу. Котик успокоил поклонников, что все будет хорошо. Степан находится под наблюдением профессиональных врачей.

"После ужасного обстрела Харькова, 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей", – отметил Степан.

Украинцы оставили ему тысячи комментариев с пожеланием выздоровления. Свою поддержку пушистому блоггеру выразил и Левчик – кошачий мэр Львова.