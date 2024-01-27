Во время тревоги взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Вечером 27 января враг запустил ракеты.
Около 20:00 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Они двигались в сторону Полтавы и Кременчуга.
Обратите внимание Угроза баллистического удара: в Киеве и ряде областей– воздушная тревога
Уже в 20:04 сообщили о взрывах в Кременчуге. А уже через минуту – о взрыве в Полтаве. В местной ОВА обратились к украинцам. Их призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Кроме того, во время воздушной тревоги сообщили о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.
Где сейчас сообщают о тревоге
По состоянию на 20:20 о тревоге сообщают жителям таких областей:
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Сумской.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где объявлена воздушная тревога.
Людей призывают доверять информации только из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.
Враг попал в промышленное предприятие
Впоследствии в Полтавской ОВА сообщили, что российские оккупанты попали в промышленное предприятие. К сожалению, на месте инцидента вспыхнул пожар. К счастью, информации о погибших или пострадавших не было.
Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар,
– говорится в сообщении.
На месте инцидента работают все соответствующие службы.
Оккупанты обстреляли Мирноград
В ночь на 26 января российские захватчики ударили по Мирнограду Донецкой области. Оккупанты в очередной раз попали в гражданскую инфраструктуру. Захватчики разрушили админздание, а также повредили семь 5-этажек, магазин, предприятие, школу и 29 автомобилей.
К сожалению, пострадали 6 человек. Среди них – двое детей. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Лишь одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
После обстрела Харькова в больницу попал кот Степан
Пушистый блоггер кот Степан сообщил, что после террористического обстрела Харькова 23 января 2024 года попал в больницу. Котик успокоил поклонников, что все будет хорошо. Степан находится под наблюдением профессиональных врачей.
"После ужасного обстрела Харькова, 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей", – отметил Степан.
Украинцы оставили ему тысячи комментариев с пожеланием выздоровления. Свою поддержку пушистому блоггеру выразил и Левчик – кошачий мэр Львова.