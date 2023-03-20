Во время воздушной тревоги возле Киева заметили и уничтожили вражеский беспилотник

Вблизи Киева во время последней воздушной тревоги 20 марта был замечен вражеский беспилотник. Вражескую цель уже удалось уничтожить.

Вражеский объект типа БПЛА был обнаружен севернее Киева. Тревогу в Киеве объявили в 15:39, после чего в 15:56 раздался отбой.

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Воздушная тревога в Киеве звучала почти 20 минут

Вражеская цель была уничтожена силами и средствами ПВО. Отметим, что в 15:25 мониторинг вражеской авиации предупреждал о ракетной опасности на Севере.

Также следует добавить, что утром 20 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Причиной тревоги был взлет МиГ-31К ВКС РФ, который способен нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Однако после 10:40 по областям пошли отбои, поэтому опасность миновала.

Россия недавно атаковала Украину дронами-камикадзе

В ночь с 17 на 18 марта российские военные выпустили по Украине 16 дронов типа "Шахид", из которых силам ПВО удалось сбить 11. В результате атаки в некоторых областях есть попадания.

Три вражеских беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области. Помещения повреждены, однако пострадавших нет.

Еще два дрона попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Там в результате удара дронов сильные разрушения. Остальные дроны силам ПВО удалось сбить.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время атаки работали три воздушных командования: западные, центральные и восточные.

Россияне выпустили дроны-камикадзе по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря дроны были выпущены из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевщину и западные регионы Украины.

Игнат объяснил, что сбивать "Шахиды" ночью силами мобильных огневых групп тяжело, потому что нет визуальной привязки.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 20 марта в Украине было уничтожено 2 160 БПЛА оперативно-тактического уровня.