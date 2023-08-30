Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погибли 6 украинских пилотов
Источник:Суспильне
На Бахмутском направлении 29 августа погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Они выполняли боевое задание.
Об этом сообщил спикер бригады Евгений Ракита. Павшие защитники имели офицерские звания.
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Под Бахмутом погибли 6 украинских пилотов
Во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Один из них был родом из Полтавщины, остальные – из других регионов Украины.
С павшими защитниками будут прощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.
Пилота из Полтавской области похоронят на малой родине, других повезут в те области, откуда они родом. Представитель бригады не сообщил имен и обстоятельств гибели в целях безопасности.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.
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В Житомирской области произошла авиакатастрофа: коротко
- В Житомирской области 26 августа на одном из аэродромов столкнулись 2 тренировочно-боевых самолета L-39. В результате погибли трое пилотов.
- В одном из самолетов был известен украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
- Впоследствии в Воздушных силах назвали имена других двух погибших защитников. Ими оказались майоры Сергей Проказин и Вячеслав Минка.
- Пилоты посмертно получили воинские звания. Командующий Воздушными силами издал приказ присвоить майору Вячеславу Минке и майору Сергею Проказину – звания подполковников, а капитану Андрею Пильщикову – звание майора.
- Следователи ДБР проводят расследование этой авиакатастрофы. Представитель Бюро Татьяна Сапьян рассказала, что уже началась расшифровка черных ящиков.
- Правоохранители рассматривают 3 версии трагедии – техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов и нарушение при организации полетов. Ни одна из них еще не подтверждена, ведь следствие пока продолжается.