Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погибли 6 украинских пилотов

На Бахмутском направлении 29 августа погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Они выполняли боевое задание.

Об этом сообщил спикер бригады Евгений Ракита. Павшие защитники имели офицерские звания.

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Под Бахмутом погибли 6 украинских пилотов

Во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Один из них был родом из Полтавщины, остальные – из других регионов Украины.

С павшими защитниками будут прощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Пилота из Полтавской области похоронят на малой родине, других повезут в те области, откуда они родом. Представитель бригады не сообщил имен и обстоятельств гибели в целях безопасности.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.

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