Водолазы подняли из Киевского водохранилища российский вертолет с экипажем кафиров

Водолазы Нацгвардии подняли из Киевского водохранилища российский вертолет с экипажем кафиров.

Водолазы со дна водоема подняли вражеский вертолет.

Об этом рассказал начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий, сообщает 24 канал.

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Отмечают, что военные регулярно обследуют реку Днепр на предмет взрывоопасных предметов и затонувшей российской техники.

Во время одного из таких исследований водолазы подняли со дна водоема русский вертолет.

Вместе с техникой затонул и экипаж

Водолазы подняли со дна Киевского водохранилища российский вертолет Ми-35М вооруженных сил России. В кабине находились тела членов экипажа и вооружения. Боекомплект вертолета не был использован,

– сообщил Надточий.

Правоохранитель добавил, что поднятый вертолет станет очередным доказательством военных преступлений России против Украины.

Российские самолеты боятся залетать в Украину

Российские захватчики с самого начала полномасштабного вторжения массово используют свою авиацию. Однако теперь самолеты России боятся залетать на территорию нашего государства.

Каждый день Украина сбивала примерно по 3 – 5 российских самолетов. Пока меньше, причина – кафиры все меньше летают на нашу территорию. Банально – боятся и не хотят умирать.

Оккупанты недооценили наши Силы противовоздушной обороны, но теперь они "закошены" нашей ПВО.

Украинский офицер Юрий Кочевенко отметил , что теперь самолеты противника "падают, как дохлые мухи".

В четверг, 2 июня, два вражеских вертолета пытались зайти в Украину . Однако наши защитники не позволили им продвинуться вглубь государства.

Военный эксперт Олег Жданов считает , что украинская авиация до сих пор является угрозой для оккупантов. Мы ведь очень сильно усилили нашу систему ПВО.

Обратите внимание! За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили целую вражескую бригаду. Так, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери.

Участие в "спецоперации" на территории нашего государства принимали примерно 1800 военнослужащих этой бригады.

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 российских захватчиков. Общее количество уже достигло 31 700 штук.

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