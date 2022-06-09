Водолазы подняли из Киевского водохранилища российский вертолет с экипажем кафиров
Водолазы Нацгвардии подняли из Киевского водохранилища российский вертолет с экипажем кафиров.
Водолазы со дна водоема подняли вражеский вертолет.
Об этом рассказал начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий, сообщает 24 канал.
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Отмечают, что военные регулярно обследуют реку Днепр на предмет взрывоопасных предметов и затонувшей российской техники.
Во время одного из таких исследований водолазы подняли со дна водоема русский вертолет.
Вместе с техникой затонул и экипаж
Водолазы подняли со дна Киевского водохранилища российский вертолет Ми-35М вооруженных сил России. В кабине находились тела членов экипажа и вооружения. Боекомплект вертолета не был использован,
– сообщил Надточий.
Правоохранитель добавил, что поднятый вертолет станет очередным доказательством военных преступлений России против Украины.
Российские самолеты боятся залетать в Украину
- Российские захватчики с самого начала полномасштабного вторжения массово используют свою авиацию. Однако теперь самолеты России боятся залетать на территорию нашего государства.
- Каждый день Украина сбивала примерно по 3 – 5 российских самолетов. Пока меньше, причина – кафиры все меньше летают на нашу территорию. Банально – боятся и не хотят умирать.
- Оккупанты недооценили наши Силы противовоздушной обороны, но теперь они "закошены" нашей ПВО.
- Украинский офицер Юрий Кочевенко отметил , что теперь самолеты противника "падают, как дохлые мухи".
- В четверг, 2 июня, два вражеских вертолета пытались зайти в Украину . Однако наши защитники не позволили им продвинуться вглубь государства.
- Военный эксперт Олег Жданов считает , что украинская авиация до сих пор является угрозой для оккупантов. Мы ведь очень сильно усилили нашу систему ПВО.
Обратите внимание! За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили целую вражескую бригаду. Так, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери.
Участие в "спецоперации" на территории нашего государства принимали примерно 1800 военнослужащих этой бригады.
Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 российских захватчиков. Общее количество уже достигло 31 700 штук.