Байден назвал главные приоритеты Конгресса: в списке есть и Украина
29 ноября 2022 , 21:47Читати новину українською
Источник:Reuters
Во вторник, 29 ноября, президент США Джо Байден сообщил, что помощь Украине является одним из главных приоритетов страны. Также среди главных задач – борьба с коронавирусом.
Об этом Байден заявил на встрече с лидерами Конгресса, чтобы обсудить законодательные действия на оставшийся год. По его словам, США продолжат оказывать Украине помощь.
Интересно В США объяснили, почему пока не признают Россией государством-спонсором терроризма
Какие еще пункты являются приоритетными
По информации издания, в списке приоритетов законодателей есть финансирование федерального правительства после 16 декабря, когда закончатся нынешние ассигнования.
Кроме того, закон о полной силе в области национальной обороны также присутствует в списках.
Мир оказывает мощную помощь Украине: что известно
- Министр обороны Алексей Резников сообщил 29 ноября, что Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему залпового огня LRU. Она уже прибыла в нашу страну.
- В рамках очередной военной помощи США выделят 53 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на восстановление украинской энергосистемы, которую разрушают российские захватчики.
- В начале ноября Соединенные Штаты уже выделили 55 миллионов долларов из фонда USAID. Спикер Госдепа подчеркнул, что эти средства были направлены на ремонт и поддержку инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины.
- 29 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.
- Он отметил, что Украина получила помощь на основании соглашения с Германией. Он выразил благодарность немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.
Больше об этом – Когда США смогут предоставить Украине свои истребители: смотрите видео