Прекращение помощи Украине может привести к значительному продвижению России на запад, – ISW

Западная поддержка Украины критически важна для сдерживания наступления России. Об этом предупреждает Институт изучения войны.

Эксперты анализируют последние удары России, отмечая увеличение сбитых "Шахедов" и "Кинжалов" за последние дни. Это свидетельствует об эффективности украинского ПВО и необходимости продления западной помощи.

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Западная помощь – ключ к успешной обороне

В ISW подчеркивают, что прекращение западной поддержки может привести к продвижению России на запад, вплоть до границ НАТО. Украина может столкнуться с необходимостью нормировать свои ПВО ресурсы, что сделает уязвимыми определенные районы на фронте.

Западная помощь Украине остается очень важной, поскольку российские силы, вероятно, будут продолжать экспериментировать и изобретать новые способы избегания украинского ПВО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает к ускорению поставок ПВО и боеприпасов, а также предоставлению Украине боевых беспилотников и ракет дальнего действия. Западные лидеры осуждают российские удары и подчеркивают необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны.

"Украине, возможно, придется нормировать свои ракеты ПВО в условиях уменьшения западной помощи, чтобы защитить цели, которые она считает самыми важными. В свою очередь, это может привести к открытию критической линии фронта в определенных районах", – пишут в ISW со ссылкой на The Telegraph.

В условиях постоянной угрозы, Украина и ее союзники сталкиваются с вызовом обеспечения устойчивой и эффективной обороны. Постоянная поддержка Запада играет одну из ключевых ролей в сохранении украинской независимости и сдерживании агрессии России.

Лучшие друзья Украины

Хотя и 2023 год оказался сложным, однако было немало политиков из разных государств, которые на партнерских началах отстаивали наши интересы. Политолог Николай Давыдюк рассказывал 24 Каналу, что президент США Джо Байден был лидером в поддержке Украины.

Кроме него, следует отметить следующих политиков:

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Испании Педро Санчес;

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

экс-министр обороны Британии Бен Уоллес;

экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Какова будет ситуация в конце 2024 года – будет видно. Следует ожидать определенных изменений, поскольку этот год будет самым масштабным с электоральной точки зрения.

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Пол планеты будет голосовать и выбирать себе власть. В частности, пойдут на выборы граждане США, Индии, Тайваня, Пакистана, Южного Судана: всего около 40 государств.