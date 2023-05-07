Запад помогает сильным странам, – политолог об ожиданиях от контрнаступления ВСУ

Российская агрессия должна украинцев столкнуться с реальным миром. Оказалось, что Запад достаточно жесткий и циничный.

Он следует своим интересам и помогает только сильным странам. Об этом 24 Канала сказал политолог Тарас Загородний.

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Так, США 20 лет не помогали Израилю никоим образом, существовало даже эмбарго на поставку оружия. Но страна нашла способы доказать, чего она стоит. К примеру, наладила контрабанду самолетов из Америки. Как заметил Загородний, сначала им обрезали крылья и выбрасывали на свалки. Израильтяне создали кинокомпанию, подтверждающую, что самолеты нужны для съемок фильмов. Их переправляли в Израиль и приводили в порядок.

Нужно выгрызать свое

В американском истеблишменте есть комплекс вины перед Украиной. Об этом свидетельствуют заявления Билла Клинтона. Безусловно, этим следует воспользоваться. По словам политолога, нужно требовать дополнительного оружия, немедленного вступления в НАТО после победы, списания долгов перед МВФ и другими странами, требовать доступа на рынки США и Европы минимум на 5 лет, чтобы мы восстановили свою экономику.

В декабре 2022 года Валерий Залужный озвучил перечень того вооружения, которое нужно Украине. В принципе, говорит Загородний, нам предоставили все, что публично требовал Генштаб. Однако оружия много не бывает, его нужно продолжать требовать.

Демонстрация подготовки и демонстрация результатов. Извините, так построен Запад,

– утверждает Тарас Загородний.

Более того, если мы начнем массово производить оружие и показывать результаты – нам сразу начнут давать еще больше оружия. Им нужно показать, что не Украина сама смогла многое сделать, а именно Запад помогал, и они самые крутые в этом случае.

"Каждый защищает свой интерес. Надеюсь, это станет уроком не только для нашего руководства, но и всей нации. Мы должны быть жесткими и выгрызать свое – это касается и экономики, и политики, и военной помощи", – резюмировал политолог.

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