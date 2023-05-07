Він слідує власним інтересам і допомагає лише сильним країнам. Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Загородній.

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Так, США 20 років не допомагали Ізраїлю жодним чином, існувало навіть ембарго на постачання зброї. Але країна знайшла способи довести, чого вона варта. До прикладу, налагодила контрабанду літаків з Америки. Як зауважив Загородній, спершу їм обрізали крила й викидали на звалища. Ізраїльтяни створили кінокомпанію, яка підтверджувала, що літаки потрібні для зйомок фільмів. Їх переправляли в Ізраїль й доводили до ладу.

Потрібно вигризати своє

В американському істеблішменті є комплекс провини перед Україною. Про це свідчать заяви Білла Клінтона. Безумовно, цим слід користуватися. За словами політолога, протрібно вимагати додаткової зброї, негайного вступу до НАТО після перемоги, списання боргів перед МВФ та іншими країнами, вимагати доступ на ринки США та Європи щонайменше на 5 років, аби ми відновили свою економіку.

У грудні 2022 року Валерій Залужний озвучив перелік того озброєння, яке потрібне Україні. В принципі, говорить Загородній, нам надали усе, чого публічно вимагав Генштаб. Проте зброї багато не буває, її потрібно продовжувати вимагати.

Демонстрація підготовки й демонстрація результатів. Вибачте, так побудований Захід,

– стверджує Тарас Загородній.

Ба більше, якщо ми почнемо масово виробляти зброю та показувати результати – нам одразу почнуть давати ще більше зброї. Їм треба показати, що не Україна сама змогла багато чого зробити, а саме Захід допомагав, і вони є найкрутішими у цьому випадку.

"Кожен захищає свій інтерес. Сподіваюся, це стане уроком не лише для нашого керівництва, а й для всієї нації. Ми повинні бути жорсткими й вигризати своє – це стосується і економіки, і політики, і військової допомоги", – резюмував політолог.

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