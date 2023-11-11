Германия вдвое увеличит военную помощь Украине, – Bild

Украина будет продолжать получать военную помощь от Германии. Более того, в 2024 году она будет вдвое больше.

Как пишут журналисты, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, согласовали увеличение военной помощи на этой неделе. Рассказываем, насколько возрастет ее объем.

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Сначала на Украину выделили 4 миллиарда евро

Как отмечают в Bild, сначала министр финансов Кристиан Линднер выделил в федеральном бюджете на 2024 год 4 миллиарда евро на военную помощь. Почти все эти деньги выделены на уже обещанные проекты. На новую поддержку у Министерства обороны осталось всего 120 миллионов евро.

Следовательно, министр обороны Борис Писториус отметил, что этого быть не может. Глава оборонного ведомства забил тревогу и требовал дополнительных 5 миллиардов евро во время текущих бюджетных переговоров.

В результате решили добавить еще четыре миллиарда евро в 2024 году. Кроме того, Министерству обороны разрешат потратить два миллиарда евро как так называемые ассигнования на обязательства по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.

Дополнительные выделенные миллиарды повлияют также на квоту в НАТО. По подсчетам министерства, в 2024 году Германия сможет достигнуть 2,1 процента.

Для понимания члены НАТО обязаны тратить на оборону по меньшей мере два процента своего валового внутреннего продукта. И Германия соответствующую договоренность нарушала годами, пишут в Bild.

Недавно Германия выделяла пакет помощи

Собственно, в конце октября стало известно, что Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Рассказываем, что в него вошло:

зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

радиолокационная станция TRML-4D;

4 бронетранспортера;

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 беспилотников Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радара GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

Обратим внимание, что из соображений безопасности правительство Германии не сообщало деталей о способах транспортировки и даты. В то же время в Берлине отметили, что в 2023 году наше государство получило на 5,4 миллиарда евро военную помощь.