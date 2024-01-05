Приоритетность Украины неизменна, – политолог о внимании США к другим горячим точкам в мире

В настоящее время в мире много вызовов безопасности – война на Ближнем Востоке, обострение в Красном море, противостояние между Северной Кореей и Южной. Однако для США приоритетной остается Украина.

Об этом свидетельствует, в частности, пакет безопасности, который еще могут принять, сказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко. Самая большая составляющая в размере 61 миллиарда долларов предназначена именно Украине.

К теме Прекращение помощи Украине может привести к значительному продвижению России на запад, – ISW

"Да, война в Секторе Газа увеличила, например, поставки артиллерийских снарядов и некоторых других видов оружия для Израиля, но приоритетность Украины остается неизменной", – подчеркнул Фесенко.

Кроме того, другие угрозы являются стимулом для США быстро увеличивать военное производство, пополнять собственные арсеналы и активно участвовать в международных отношениях. Потому это позитивно для Украины.

Изменится ли ситуация после выборов

Осенью 2024 года в США пройдут президентские выборы. Предполагают, что может победить Дональд Трамп, имеющий специфическое отношение к Украине.

В то же время он уже был президентом в свое время и именно при его каденции Киев впервые получил "Джавелины" и другое летальное оружие.

"Именно стратегические интересы, интересы безопасности США будут подталкивать их и к быстрому развитию собственного военного производства, и для помощи своим партнерам, в частности Украине", – подытожил Фесенко.

Военная помощь США для Украины: последние новости