"Европа действует цинично": почему Запад постоянно затягивает реальную помощь Украине

Европа заинтересована в том, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. Но тут есть вопрос, какой ценой они готовы помочь. И у нашего государства выбор небольшой.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Европа заинтересована в справедливом мире для Украины. Но им важно, чтобы это случилось не сегодня.

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Чего добивается Европа

Как отметил Клочок, сейчас часто звучал тезис, что Европе нужно использовать время, пока идет война в Украине, чтобы самим подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

Там серьезно боятся варианта, что после окончания войны в Украине Россия попытается атаковать страны Европы. Поэтому им выгодно, чтобы все продолжалось еще некоторое время.

В Европе понимают – если они не интегрируют Украину в свой формат безопасности, то им придется очень сложно. Нельзя позволить проиграть Украине, ведь тогда Россия уже будет у границ ЕС. Поэтому и военная помощь от стран Европы продолжается. Уже недавно была информация о дополнительных 20 миллиардов евро помощи в сфере безопасности, совместное производство дронов между Францией и Украиной и так далее.

Таким образом ЕС без физического присутствия в Украине, чтобы не раздражать Кремль, пытается улучшить собственную обороноспособность и помочь нам. Так они с помощью Украины сдерживают агрессию России против них и выигрывают время. Европа действует цинично. Но таковы реалии. Тем более, что Трамп не хочет усиливать давление на Путина. Мы тут оказались в ситуации без выбора,

– сказал Клочок.

Добавим, Нидерланды передадут Украине морской пакет помощи на сумму в 400 миллионов евро. Он содержит более 100 кораблей различного назначения и другие важные ресурсы.