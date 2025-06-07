Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Європа зацікавлена у справедливому мирі для України. Але їм важливо, щоб це сталося не сьогодні.

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Чого добивається Європа

Як наголосив Клочок, зараз часто лунала теза, що Європі потрібно використати час, поки йде війна в Україні, аби самим підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

Там серйозно бояться варіанту, що після закінчення війни в Україні Росія спробує атакувати країни Європи. Тому їм вигідно, щоб все тривало ще певний час.

У Європі розуміють – якщо вони не інтегрують України у свій безпековий формат, то їм доведеться дуже складно. Не можна дозволити програти Україні, адже тоді Росія вже буде біля кордонів ЄС. Тому й військова допомога від країн Європи продовжується. Вже нещодавно була інформація про додаткові 20 мільярдів євро безпекової допомоги, спільне виробництво дронів між Францією та Україною і так далі.

У такий спосіб ЄС без фізичної присутності в Україні, аби не дратувати Кремль, намагається поліпшити власну обороноздатність та допомогти нам. Так вони за допомогою України стримують агресію Росії проти них та виграють час. Європа діє цинічно. Але такі реалії. Тим паче, що Трамп не хоче посилювати тиск на Путіна. Ми тут опинилися в ситуації без вибору,

– сказав Клочок.

Додамо, Нідерланди передадуть Україні морський пакет допомоги на суму в 400 мільйонів євро. Він містить понад 100 кораблів різного призначення та інші важливі ресурси.