Способна закрыть огромные потребности, – Катков сказал, что полезное может передать Южная Корея ВСУ

В Южной Корее намекнули, что могут передать Украине военную помощь при определенных условиях. На самом деле, Сеул мог бы помочь Киеву практически во всех направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, Южная Корея – настоящая "кузница" оборонно-промышленного комплекса. Сеул не был в иллюзии коллективной безопасности и на протяжении многих вливал миллиарды долларов в собственное вооружение.

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Сейчас Южная Корея активно захватывает европейский рынок. Большую роль в этом сыграла Польша.

Они не сбавляли производство вооружения, а лишь "раскочегаривали" все. Корея ворвалась в европейский рынок, в частности благодаря Польше. Там заказали лёгкие истребители FA-50. Это учебно-тренировочный самолет, следующая версия которого будет полноценным легким истребителем. Его будут производить поляки самостоятельно – они купили лицензионное разрешение на сборку,

– рассказал Катков.

Аналогичная ситуация с танками К2, которые являются, по всей вероятности, одними из лучших танков в принципе. А гаубица К9 – настоящий бестселлер.

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Как Корея может помочь Украине

Как отметил Катков, кроме вышеназванной техники, в Корее есть огромное количество вооружения, которое потребовалось бы ВСУ. Там есть и аналоги HIMARS с баллистическими ракетами на 300 км, и зенитные ракетные комплексы. Не стоит забывать и об огромном производстве и запасах боеприпасов в Южной Корее.

Единственный аспект – Корея шла к этому довольно долго и тратила миллиарды долларов. Они также входят в десятку самых лучших экономик мира. В свое время, в конце 1990-х – начале 2000-х, Южная Корея даже закупала и совместно разрабатывала некоторые вещи с Россией. У них, фактически, есть версия С-350 "Витязь", а также танки Т-80,

– отметил Катков.

Он предположил, что Южная Корея начала говорить о возможной помощи Украине из-за КНДР. Там неожиданно буквально за год состоялись испытания жидкотопливной и твердотопливной баллистических ракет, которые слишком похожие на российские аналоги Р36-М и "Тополь".

Для КНДР, которая вкладывает огромные ресурсы в ракетные технологии, как-то все получилось слишком быстро и даже по двум направлениям. Твердотопливная и жидкотопливная за один год. И то и другое полетело. Как-то очень странно. Раньше это была переработка ракет типа "Скад". А тут такое,

– заметил Катков.

Поэтому, вполне вероятно, что Южная Корея так отреагировала на то, что Россия поддерживает КНДР.

Что известно о возможной поддержке от Южной Кореи: коротко