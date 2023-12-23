Выборы в США и Европе: как может измениться поддержка партнеров

Для Украины очень важна поддержка партнеров. Так, в США продолжаются дебаты по выделению 61 миллиарда долларов для нашей страны, а в ЕС 1 февраля рассмотрят вопрос о выделении 50 миллиардов евро.

Европе, как и США, важно продолжать поддерживать Украину. Политолог из США Рамиз Юнус в разговоре с 24 Каналом предположил, какова будет помощь от западных партнеров в 2024 году.

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Какой будет помощь для Украины

Очевидно, что помощь для Украины зависит от определенных политических процессов в странах-партнерах. По словам Рамиза Юнуса, 2024 год пройдет под темой выборов, которые будут и в США, и в Европе. Поэтому в начале года помощь может быть меньше.

"Ближе к финишу президентской кампании Байдену и его команде потребуется какая-то тема успеха. В Европе точно так – огромное количество выборов. А кроме выборов Европа ближе географически к Украине и она больше заинтересована, чем США. США также заинтересованы, потому что на карту поставлен их имидж и гегемония. И за этим внимательно следит тот же Китай", – сказал политолог.

Байден и Си могли договориться, чтобы Китай в этот период не эскалировал ситуацию. Но неизвестно, что это может не произойти после выборов. Си выгодно остаться с Байденом, если выбирать на ряду с Трампом.

"Европа из страха и прагматизма будет еще больше усиливать поддержку Украины. Поэтому в 2024 году я ожидаю лучших результатов. Половину страны вы освободили и Россия однозначно эту войну не выиграла. Вы сохранили свою страну, государственность. Другое дело – надо освобождать и дальше", – добавил Рамиз Юнус.

Будет ли Украина получать помощь в 2024 году: аналитика экспертов

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Украина получит помощь от США. Там понимают, что инвестиция в ВСУ позволит получить им много важных преимуществ.

США могут принять положительное решение по выделению Украине 61 миллиарда долларов в конце января или начале февраля 2024 года. Это возможность уберечься от внутриполитических процессов в США на период выборов.

Наибольшую проблему представляют MAGA-республиканцы – небольшой круг ультрарадикальных трампистов. Им выгодно, чтобы вопрос не решался до выборов. Впрочем, их меньшинство. Вместе с этим может уже не быть гарантированно стабильной поддержки, как раньше.