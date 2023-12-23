Европе, как и США, важно продолжать поддерживать Украину. Политолог из США Рамиз Юнус в разговоре с 24 Каналом предположил, какова будет помощь от западных партнеров в 2024 году.

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Какой будет помощь для Украины

Очевидно, что помощь для Украины зависит от определенных политических процессов в странах-партнерах. По словам Рамиза Юнуса, 2024 год пройдет под темой выборов, которые будут и в США, и в Европе. Поэтому в начале года помощь может быть меньше.

"Ближе к финишу президентской кампании Байдену и его команде потребуется какая-то тема успеха. В Европе точно так – огромное количество выборов. А кроме выборов Европа ближе географически к Украине и она больше заинтересована, чем США. США также заинтересованы, потому что на карту поставлен их имидж и гегемония. И за этим внимательно следит тот же Китай", – сказал политолог.

Байден и Си могли договориться, чтобы Китай в этот период не эскалировал ситуацию. Но неизвестно, что это может не произойти после выборов. Си выгодно остаться с Байденом, если выбирать на ряду с Трампом.

"Европа из страха и прагматизма будет еще больше усиливать поддержку Украины. Поэтому в 2024 году я ожидаю лучших результатов. Половину страны вы освободили и Россия однозначно эту войну не выиграла. Вы сохранили свою страну, государственность. Другое дело – надо освобождать и дальше", – добавил Рамиз Юнус.

Отметим, 12 декабря Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи, который составляет 200 миллионов долларов. В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и вспомогательное оборудование.

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