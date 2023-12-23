Європі, як і США, важливо продовжувати підтримувати Україну. Політолог із США Раміз Юнус в розмові з 24 Каналом припустив, якою буде допомога від західних партнерів у 2024 році.

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Якою буде допомога для України

Очевидно, що допомога для України залежить від певних політичних процесів у країнах-партнерах. За словами Раміза Юнуса, 2024 рік пройде під темою виборів, які будуть і в США, і в Європі. Тому на початку року допомога може бути меншою.

"Ближче до фінішу президентської кампанії Байдену та його команді потрібна буде якась тема успіху. В Європі точно так – величезна кількість виборів. А крім виборів Європа ближче географічно до України і вона більше зацікавлена, ніж США. США також зацікавлені, тому що на карту поставлений їхній імідж та гегемонія. І за цим уважно слідкує той же Китай", – сказав політолог.

Байден та Сі могли домовитися, аби Китай у цей період не ескалював ситуацію. Та невідомо, що цього може не статися після виборів. Сі вигідно залишитися з Байденом, якщо обирати нарівні з Трампом.

"Європа зі страху і прагматизму буде ще більше підсилювати підтримку Україну. Тому у 2024 році я очікую кращі результати. Половину країни ви звільнили і Росія однозначно цю війну не виграла. Ви зберегли свою країну, державність. Інша справа – треба звільняти надалі", – додав Раміз Юнус.

Зазначимо, 12 грудня Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги. Його кошторис складає 200 мільйонів доларів. До нього увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та допоміжне обладнання.

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