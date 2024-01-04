Система ПВО Skynex и ракеты Patriot: Германия передала Украине новый пакет оружия
Источник:Бундестаг
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, в список предоставленного вооружения вошла новая зенитная система Skynex.
Также Берлин передал Украине и другое вооружение, которое поможет ВСУ усилить ПВО – дополнительные ракеты для уже имеющихся в армии установок. Кроме того, в списке можно найти бронетранспортеры, грузовики, винтовки и другое.
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Новая помощь от Германии
Германия 4 января обновила перечень предоставленного Вооруженным Силам Украины вооружения. В частности стало известно, что Силы Обороны получили от Германии новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.
Также в список вошли дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6. Кроме этого, список предоставленного вооружения включает следующие пункты:
- 10 БМП Marder;
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боеприпасов 155 мм;
- 2 танка для разминирования WISENT;
- 1 танк-мостоукладчик Biber;
- 3350 боевых касок;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 10 наземных смотровых РЛС GO1;
- 10 грузовиков Zetros;
- 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
- 34 других транспортных средств;
- 305 штурмовых винтовок МК 556;
- 0,75 млн патронов;
- 1152 зимних маскировочных сеток.
Также в будущем Германия передаст Украине дополнительно 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, систему ПВО Skynex с боеприпасами к ней, 20 систем обнаружения беспилотников, а также:
- 26 850 боевых шлемов;
- 41 грузовик Mercedes;
- 4 695 штурмовых винтовок MK 556;
- 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия
- 8000 противотанковых мин.
Что известно о передаче Taurus
- Глава комитета Бундестага по вопросам обороны после массированной ракетной атаки на Украину 2 января призвала передать Украине ракеты Taurus. Она отметила, что следует мобилизовать этот тип вооружения, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов.
- В то же время представитель правительства Германии подчеркнул, что Украина не стоит ожидать, что поставки дальнобойных ракет Taurus могут быть осуществлены быстро. В то же время, Германия "внимательно следит за развитием событий".
- Михаил Подоляк рассказал, что, несмотря на затягивание решения о передаче дальнобойных ракет, Германия избрала для себя приоритетом. максимальное усиление системы противовоздушной обороны Украины. Советник главы ОП отметил, что вопрос ракет Taurus не стоит политизировать – это сложный процесс.