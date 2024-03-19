Германия анонсировала пакет военной помощи: будут ли ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи для Украины. Что касается передачи ракет Taurus, то министр заявил, что "новостей нет".

Перед 20 заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины Писториус сделал анонс нового пакета военной помощи Украине от немецкого правительства. Этот шаг является частью усилий Германии укрепить обороноспособность Украины в ответ на полномасштабное вторжение России.

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О чем рассказал Писториус

Писториус рассказал, что ожидает от 20 встречи "Рамштайн" четкой поддержки для Украины, учитывая то, как все развивается.

Хотим расширить сотрудничество, в частности в производстве боеприпасов, хотим продолжать работать над этими вещами и дать понять, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку,

– отметил министр обороны Германии.

Он также подчеркнул тот факт, что наблюдается прогресс в направлении закупки боеприпасов для Украины. Писториус добавил, что это в основном заслуга чешского президента.

"Но мы также сможем объявить еще один пакет (военной помощи – 24 Канал) сегодня", – резюмировал он.

На вопрос о состоянии дел по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus, министр обороны Германии не предоставил конкретной информации, отметив, что "новостей нет".

Между тем министр обороны Эстонии заявил, что его страна рассматривает "различные варианты" для увеличения военной поддержки Украины, включая отправку дополнительных боеприпасов. Он также планирует визит в Киев, чтобы обсудить дальнейшую координацию помощи.

Поставка ракет Taurus: последние новости

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся со сложной дилеммой о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Как отмечают аналитики, причина отказа в предоставлении оружия Украине кроется в особенностях системы наведения этих ракет. Поэтому они требуют специализированной компьютерной системы, доступной только в Германии. Впрочем, существует вариант передать Украине упрощенные ракеты без систем наведения.

Известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается изменить мнение Олафа Шольца по этому поводу. Немецкие СМИ пишут, что госпожа министр ведет тайную работу над планом, который позволяет Германии отправить Украине крылатые ракеты и не пересечь "красные линии" Шольца.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ракеты Taurus обязательно будут в Украине. Он также обратил внимание на то, что сейчас рассказывает Олаф Шольц. По мнению Данилова, немецкий канцлер таким образом может оставить свою военную промышленность вообще без заказов.

Сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.