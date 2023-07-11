Еще больше Patriot и Leopard: Германия и Норвегия вслед за Францией заявили о новой помощи

Украина получит мощную военную помощь Франции, Германии и Норвегии. Эти страны объявили о новых мощных пакетах помощи 11 июля. Они включают в себя ЗРК Patriot, танки Leopard и Marder и другую военную технику.

Утром стало известно, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержания контрнаступления Сил обороны. Скорее всего, речь идет о SCALP – французском аналоге британских Storm Shadow. 24 Канал собрал все, что известно о предоставлении помощи от стран накануне саммита в Вильнюсе.

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Германия передает Patriot

Теперь стало известно, что Германия планирует передать Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 700 миллионов евро.

О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Берлин демонстрирует, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку. Spiegel.

В новый пакет входят:

25 танков "Leopard" 1A5;

40 БМП "Marder" 1A3;

2 ЗРК "Patriot";

5 БРЕМ Bergepanzer 2;

20 тысяч артснарядов 155-мм;

5 тысяч дымовых снарядов.

Помощь от Норвегии

! Из всего пакета пусковые установки к Patriot и ракеты к ним наверняка наиболее стратегически значимы для Украины. Для Бундесвера это наверняка непростой подарок, поскольку собственные запасы Германии тоже незначительны.

Кроме того, Норвегия увеличивает размер фонда военной помощи Украине с 240 миллионов долларов до 930 миллионов долларов.

Reuters цитирует премьер-министра Норвегии Гарри Стере, что "Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке и средствах".

Увеличение поддержки состоится в рамках программы Нансена, рассчитанной на 75 миллиардов крон на 5 лет. Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году в рамках программы.