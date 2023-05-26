Итоги "Рамштайна": в минобороны Литвы объявили о мощной военной помощи

Литва продолжает поддерживать Украину в войне с Россией. Собственно, это государство объявило о пакете военной поддержки нашего государства. В нем будут боеприпасы, пайки для военных, антидроновые системы и прочее.

В четверг, 25 мая, была встреча партнеров нашего государства в формате "Рамштайн". В ней принял участие, в частности, министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он представил новый пакет военной помощи.

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Помощь от Литвы

Как отметил политик, Литва передаст Вооруженным Силам противодроновые комплексы, снаряды, сухие пайки и важное военное оборудование.

Наша поддержка Украины – это инвестиция в нашу устойчивость, сдерживание и защиту. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность на евроатлантическом пространстве,

– сказал министр, подчеркнув, что его страна и дальше будет поддерживать Украину к победе.

Кроме того, он констатировал, что Литва масштабирует обучение украинских военных и увеличит численность инструкторов для этого.

Нынешняя военная поддержка от Литвы, кроме подготовки солдат, предусматривает передачу военного оборудования и техники, лечение и реабилитацию солдат, а также взносы в международные фонды,

– говорится в сообщении минобороны страны.

Партнеры делают шаги по F-16

Западные союзники после месяцев колебаний все же приняли положительное решение относительно разрешения на тренировку наших военных на многоцелевых истребителях F-16.

Собственно, об этом объявил президент США Джозеф Байден на саммите стран "Большой семерки" в Хиросиме в Японии.

Во время этого мероприятия глава нашего государства Владимир Зеленский заверил, что не сомневается в том, что Вооруженные Силы получат мощную авиацию от партнеров.

В то же время следует сказать, что сколько самолетов нам передадут партнеры и когда это произойдет, – неизвестно.

Однако с каждым днем все больше государств присоединяется к коалиции по тренировкам наших пилотов на F-16. Хотя и следует сказать, что ее лидерами являются такие страны, как Великобритания, Дания и Нидерланды.

Военная поддержка Литвой нашего государства с начала полномасштабного вторжения уже почти достигла суммы в 465 миллионов евро.