Имя премьер-министра Литвы появилось на Аллее смелости в Киеве

В субботу, 26 ноября, в Киеве открыли табличку с именем премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Эта табличка была создана в знак благодарности за помощь, которую Литва предоставила Украине в борьбе с российским агрессором.

По словам Зеленского, имена друзей и партнеров Украины должны быть запечатлены не только в памяти людей, но и в металле, чтобы их видели последующие поколения. Также глава государства поблагодарил Литву за мощную поддержку нашего государства.

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Премьер обещает посетить Киев после победы

Шимоните отметила, что помощь и поддержка – это меньше всего, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и победу, которую проявляют украинцы ради всей Европы.

Табличку создали в благодарности Литве / Фото ОП

Мы будем стоять до вашей победы, потому что то, что вы делаете, важно и для нас,

– сказала Шимоните.

Также она сказала, что основание Аллеи смелости побуждает друзей Украины приходить на это место. Премьер пообещала, что посетит Аллею вместе со своими друзьями и семьей после победы Украины.

Зеленский поблагодарил Шимоните за поддержку Украины в войне / Фото ОП

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