Военная помощь Украине – все: в Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности
Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную помощь Украине. Говорят, что они уже на пределе своих возможностей.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в кулуарах саммита НАТО, сообщает Bloomberg.
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Что говорят в Нидерландах о помощи Украине?
Ешильгоз-Зегериус будет призывать другие страны помочь Украине, но Нидерланды сделали все, что могли.
У нас больше нет таких возможностей, как у Нидерландов, потому что мы сделали так много… Мы на пределе своих возможностей,
– сказала она, отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты Patriot.
В целом Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро на военную поддержку Украины, а также запланированы расходы на сумму еще 11,6 миллиарда евро.
В настоящее время страна пообещала выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают оружие американского производства для Украины.
К слову, на днях в Нидерландах высказались о завершении войны. Премьер Нидерландов Роб Йеттен отметил, что Европе необходимо единство на всех уровнях, в частности в рамках ОБСЕ. Это поможет максимально усилить давление на диктатора Путина и заставить Россию пойти на мир.
Также Нидерланды приняли историческое решение разместить на своей территории как подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, так и его полноценную оперативную фазу.