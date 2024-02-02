"Будем ждать этот сюрприз": что анонсируют громкие заявления политиков США

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд озвучила свой прогноз на 2024 год. Она уверена, что Путина ждут "сюрпризы" на поле боя. Это заявление сказано не просто так.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Виктория Нуланд – чиновник высокого уровня, которая входит в ближайшее окружение Байдена. Она является правой рукой госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Нуланд курирует направление Украины еще со времен президентства Барака Обамы. Можно спорить относительно того, насколько успешно она это делает. Но ее визит в Киев является чрезвычайно важным.

Будем ждать сюрприз для Путина

Как отметил Юнус, чиновница такого уровня не может бросать слова на ветер. Очевидно, что под этим заявлением есть важное основание.

Этот человек сегодня имеет большую власть. Если человек такого уровня приехал в Киев и делает такие заявления – то сами понимаете, что завтра надо будет что-то ставить под это заявление. Это не тот человек и не тот уровень, чтобы просто такое говорить. Поэтому будем ждать этот сюрприз,

– сказал Юнус.

Конечно, пока трудно предположить, что именно имела в виду Нуланд. Возможно, это поставки какого-то важного оружия для Украины в 2024 году. Стоит понимать, что перед брифингами чиновники такого уровня тщательно готовятся. Они прекрасно знают, что нужно говорить, а о чем стоит промолчать.

Помощь от США: кратко