Последний пакет военной помощи для Украины был "уникальным случаем", – Пентагон
Источник:Сабрина Сингх
В Конгрессе США продолжают блокировать пакет финансовой помощи от США на 60 миллиардов долларов. Впрочем, недавно удалось выделить пакет военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.
В Минобороны США сообщили, что первое в этом году выделение помощи по безопасности Украине на 300 миллионов долларов – "уникальный случай". Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
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Будут ли еще такие "уникальные случаи"
Пресс-секретарь Министерства обороны США сообщила, что пока США не сможет выделить еще один такой военной помощи, как это было несколько дней назад. Она назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов "уникальным случаем".
Если будут какие-либо другие контракты, которые будут заключены в рамках тендера, мы, конечно, сообщим вам. Такое случается, но это были уникальные обстоятельства, – отметила Сингх.
По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден считали, что важно использовать эти контракты для передачи Украине чрезвычайного пакета помощи в условиях наступления российской армии.
Она также рассказала, что министр обороны США Ллойд Остин и президент Джо Байден считали необходимым использовать эти контракты для передачи Украине экстренного пакета помощи в условиях активного наступления российской армии.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники недостаточно обеспечивают Украину оружием и боеприпасами. Лидер Альянса отметил, что у украинцев нет недостатка храбрости, у них – нехватка снарядов. Он выразил призыв союзникам предоставить всю необходимую военную помощь для укрепления позиций украинских войск на передовой.
- Тем временем председатель Палаты представителей США Майк Джонсон объявил о подготовке Конгрессом собственного варианта законопроекта помощи для Украины. Этот проект может отличаться от того, который был принят Сенатом, и может включать финансирование в форме кредита или ленд-лиза, чтобы обеспечить интересы американских налоговых плательщиков.
- Также известно, что Болгария доставила в Украину первую партию из бронетранспортеров. В Минобороны страны анонсировали, что это не вся помощь, которую получит наше государство от Болгарии. По его словам, в целом планируется передать 100 БТР.