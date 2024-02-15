Чтобы "долбить" оккупантов: какое новейшее вооружение поможет ВСУ уничтожать врага в Крыму

Во Флориде, что в США, 15 января закончились испытания бомбы малого диаметра и большого радиуса действия. Такого оружия нет еще ни у кого в мире.

Член Республиканской партии Борис Пинкус отметил 24 Каналу, что ее могли спроектировать специально для Украины. Вероятно, говорится именно об американских бомбы GLSDB.

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Поможет уничтожать оккупантов в Крыму

"Бомбу спроектировали специально для Украины – расчет на то, что Украина сможет "долбить" оккупантов хотя бы на своей территории – в Крыму", – сказал член Республиканской партии.

Так, во временно оккупированном Крыму много военных объектов захватчиков. И, по мнению Пинкуса, пока Украина не начнет бить по этим объектам и не начнет проводить сухопутное наступление на полуостров – успехов мы не почувствуем.

Поэтому сегодня такие виды вооружения планируются и поступают. Думаю, ближайшее время станем свидетелями результатов использования Украиной новых видов вооружения,

– подытожил член Республиканской партии.

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