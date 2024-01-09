К ним добавить бы действия: политолог разобрал последние заявления Шольца

Канцлер Олаф Шольц призвал другие страны ЕС увеличить свою военную поддержку Украине. Германия действительно много помогает украинским военным. Но было бы хорошо, если бы там тоже увеличили военную помощь.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что на самом деле многие страны обещали Украине одно, а выполняли совсем другое. Поэтому заявление Шольца вполне логично. Следует по крайней мере выполнить то, что обещалось раньше.

Смотрите также Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024 году

Как Германия может усилить военную помощь

Как отметил Рейтерович, Германия на 2024 год запланировала больше военной помощи для Украины, чем в 2023 году. Однако и там есть определенные обещания, которые они до сих пор не смогли выполнить.

Это заявление, мне кажется, было бы немного более весомым, если бы добавили действия и та же Германия выполнила свои обещания относительно "Леопардов". Насколько известно из открытых источников, мы не получили далеко и половину того, что обещала Германия. Поставки постоянно задерживаются. Часть техники сразу шла на ремонт,

– сказал Рейтерович.

Кроме того, до сих пор висит в воздухе вопрос по поставкам дальнобойных ракет Taurus. К сожалению, в Германии до сих пор не было принято решение о передаче этого оружия. Хотя Силы обороны Украины уже получали дальнобойные ракеты от Запада.

Но пока Шольц до конца держится и не дает ракет. Если бы это произошло, тогда у Шольца было бы полное право делать такие заявления и называть конкретные страны. Надеемся, что все же в 2024 году решение о передаче дальнобойных ракет примет Германия. Ну и есть надежда, что Германия сможет вокруг себя объединить страны и быть лидером поддержки Украины.

– заметил Рейтерович.

Военная помощь Украине: коротко