Не сразу: что может заставить Байдена передать ракеты ATACMS

Украина получит ракеты ATACMS, но скорее всего не в первом пакете. Он может быть сконцентрирован на противовоздушной обороне, артиллерийских системах.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Андрей Вигиринский. Кроме этого он отметил со ссылкой на некоторые СМИ, что могут быть и БПМ Bradley.

Смотрите также В США подтвердили, что тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Какую помощь получит Украина

Украине необходимы дальнобойные ракеты. Несмотря на то, что наша страна модернизирует свои и использует беспилотники – этого мало для эффективных поражений. ATACMS будут, но скорее всего позже, убежден Вигиринский.

"Россия переместила логистические узлы на расстояние недосягаемое для Украины. Поэтому надо соразмерный уровень угрозы, которую эскалирует сама Россия", – заметил он.

Впрочем, Россия тоже будет реагировать на передачу дальнобойного оружия. В частности, будет усиливать обстрелы приграничных областей.

"Надо быть сознательными, что обстрелы со стороны России будут увеличиваться с тем, как будет поставляться помощь США. И те прифронтовые области или логистические хабы будут, к сожалению, интенсивно отбиваться в части инфраструктуры. Такие поражения со стороны России возрастут в части дорог, мостов, железнодорожного покрытия", – объяснил Вигиринский.

Заметим, по информации Reuters США якобы тайно несколько недель назад отправили Украине ракеты ATACMS. А АР пишет, что такие ракеты входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. Его Джо Байден подписал в марте этого года.

Военная помощь Украине: последние новости