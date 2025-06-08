"Хочет сидеть в Кремле до смерти": Зеленский сказал, когда у Путина будет больше шансов победить

Если Америка решит прекратить помогать Украине, это сыграет на руку России. В этом уверен Владимир Зеленский.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Россия не сможет выиграть войну без западных деталей

Зеленский сосредоточился на том, что Россия зависима от деталей к оружию, которые производят на Западе. Без компании из США, Китая, Тайваня, Европы оккупанты не смогли бы изготовить так много ракет.

Если же Америка перестанет предоставлять Украине военную помощь Украине, это увеличит шансы России на победу. А у Украины будет больше потерь.

Впрочем, это не означает, что Россия непременно выиграет.

Путин может победить, только если это будет очень, очень долгая война, которая продлится много лет и без санкций. Это то, чего он на самом деле хочет, поскольку ему нужны будут деньги для ведения войны. И он хочет сидеть в Кремле до самой смерти,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что в течение трех лет полномасштабной войны Россия получала нефтедоллары. Между тем партнеры могли значительно раньше ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть.

Президент сказал, что во время последних массированных атак наша ПВО использовала ЗРК Patriot, хотя этих систем и не достаточно. От американцев зависит, предоставить новые системы и ракеты к ним или не предоставить.

Зеленский привел пример, когда Трамп решил перебросить на Ближний Восток 20 тысяч ракет, о которых Украина договорилась еще с Байденом. Речь шла о дешевой "особой" системе, которая могла бы помочь в борьбе с "Шахедами".

Однако Киев продолжит развивать собственное вооружение. Гарант намекнул, что именно это может стать аргументом во время мирных переговоров.