Решили не дозировать: сможет ли США выделить на помощь Украине 100 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден может предложить большой пакет помощи Украине в 100 миллиардов долларов. Это способно решить политическую проблему с поддержкой нашего государства в преддверии выборов в Штатах.

Об этом 24 Канала рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что Байден действительно может пойти на такой шаг, решив не дозировать помощь. Решение вопроса о поддержке Украины одномоментно поможет президенту США не ослаблять свои позиции во время различных переговоров с республиканцами накануне выборов.

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Штатам важно поддерживать Украину

Как отметил Осипенко, голосование за такое предложение продемонстрирует, действительно ли некоторые республиканцы осознают национальные интересы США. Ведь Штатам важно поддерживать Украину.

Национальный интерес США – поддержать Украину. Ведь Украина борется не только за восстановление системы безопасности, построенной Штатами. Но и за гегемонию США в мире. После серии проигрышей в Афганистане, Ливии, Сирии… Если проиграют и в Украине, то будет вопрос гегемонии США в мире как гаранта демократического лагеря,

– заметил Осипенко.

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Кроме того, сейчас Иран и Россия заняли проактивную позицию и фактически пошли в наступление путем обострения в Израиле. Эти события распыляют ресурсы и внимание Соединенных Штатов.

Израиль – важнейшая опорная точка США на Ближнем Востоке. Россия и Иран, зная это, стали отвлекать и менять геополитическую реальность. Это распыляет внимание США от основного противостояния России в Украине,

– подчеркнул политолог-международник.

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