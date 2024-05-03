Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич в разговоре с 24 Каналом ответил, как новое оружие от США усилило поле боя.

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Кое-что уже работает на фронте

Военный подтвердил, что некоторые типы оружия из пакета военной помощи США поступили на фронт. По врагу уже работает артиллерия, дальнобойные ракеты ATACMS и HIMARS.

Они уничтожают цели в тылу, чтобы оккупанты не появились под боком у украинских защитников, в частности пехотинцев. Их устраняют на подходе – первой и второй линиях.

Беспилотниками удается ликвидировать российские объекты и личный состав на расстояние до 20 километров, HIMARS – до 70 километров, ATACMS – еще дальше.

Ищем цели и уничтожаем их, чтобы немножко замедлить темпы наступления на Часов Яр. Они взяли действительно очень серьезный темп, а они теряют много. Все это видим, но и цель у них очень амбициозная,

– констатировал Олесь Маляревич.

Бои за Часов Яр: смотрите на карте

Важно! Противник пытается оккупировать Часов Яр до 9 мая, выполняя задание Владимира Путина. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко спрогнозировал, удастся ли удастся ли россиянам достичь этой цели.

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