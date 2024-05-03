Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич у розмові з 24 Каналом відповів, як нова зброя від США посилила поле бою.

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Дещо вже працює на фронті

Військовий підтвердив, що деякі типи зброї з пакета військової допомоги США надійшли на фронт. По ворогу вже працює артилерія, далекобійні ракети ATACMS та HIMARS.

Вони знищують цілі в тилу, аби окупанти не з'явилися під боком в українських захисників, зокрема піхотинців. Їх усувають на підході – першій та другій лініях.

Безпілотниками вдається ліквідовувати російські об'єкти та особовий склад на відстань до 20 кілометрів, HIMARS – до 70 кілометрів, ATACMS – ще далі.

Шукаємо цілі та знищуємо їх, аби трошки уповільнити темпи наступу на Часів Яр. Вони взяли дійсно дуже серйозний темп, а вони втрачають багато. Усе це бачимо, але і мета у них дуже амбітна,

– констатував Олесь Маляревич.

Бої за Часів Яр: дивіться на карті

Важливо! Противник намагається окупувати Часів Яр до 9 травня, виконуючи завдання Владіміра Путіна. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко спрогнозував, чи вдасться росіянам досягти цієї мети.

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