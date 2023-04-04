Два приоритета США: эксминистр обороны оценил новый пакет военной помощи
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Туда войдут много полезных вещей, но прибудут они в разные сроки.
Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Украины (в 2019-2020 годах), председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. По его словам, общая стоимость нового пакета военной помощи от США составляет 2,6 млрд долларов.
Смотрите также Военная техника и миллиарды долларов: что получила Украина от партнеров за год войны
Будет и срочная, и долгосрочная поддержка
Как отметил Загороднюк, новый пакет военной помощи от США разделен на две части. 500 миллионов выделят в рамках программы президентской передачи, предусматривающей изъятие техники или боеприпасов сразу из складов американской армии.
Но большинство средств – 2,1 миллиарда – пойдет на заключение контрактов с производителями вооружения. Это означает, что эта часть помощи поступит позже.
Подробнее о новом пакете военной помощи для Украины: смотрите видео
Мы видим два приоритета. Первый – поддержка в долгосрочной борьбе. Штаты понимают, что война не закончится быстро. Поэтому заказывают оружие и технику, которая придет через месяцы. А также дают то, что нужно уже завтра. В частности, для наших контрнаступательных действий,
– отметил Загороднюк.
Он добавил, что сейчас одним из приоритетов будут боеприпасы. Их достаточное количество чрезвычайно важно для успешного контрнаступления ВСУ.
Новый пакет помощи от США: кратко
- Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины 4 апреля. Он состоит из двух частей: по президентской передаче (500 миллионов) и Инициативе содействия безопасности Украины (USAI; 2,1 миллиарда долларов).
- Благодаря президентской передаче Украина сравнительно быстро получит дополнительные патроны для ЗРК Patriot; дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 120-мм минометные снаряды; 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы; 25-мм боеприпасы и т.д.
- Также в рамках USAI Украина получит боеприпасы к NASAMS, снаряды к "Градам", 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой; 3 радара воздушного наблюдения; 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы. Подробнее о новом пакете военной помощи читайте по ссылке.