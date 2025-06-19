Ситуация очень интересная: почему Трамп не соглашается продавать Украине оружие

Дональд Трамп пока не принял решение о продаже оружия Украине. Он пытается максимально осторожно действовать в отношении российского диктатора Путина. Ситуация тут специфическая.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, отметив, что военная помощь Украине или продажа оружия сейчас не находятся на повестке дня у Трампа. Также президент США избегает усиления санкций против России.

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Почему Трамп не действует жестко против Путина

Как отметил Самусь, все это происходит по одной причине. Трамп убежден, что у него есть возможность мягко влиять на диктатора Путина через спецпредставителя Стива Уиткоффа. Таким образом он хочет дойти до прекращения огня и в конце концов окончания войны.

Это, конечно, стратегическая ошибка. Трамп всегда ее допускает. Сами американцы говорят, что Трамп всегда отступает. Он убежден, что у него есть шансы договориться с Путиным. Трамп считает, что Путин может признать факт продажи оружия Украине как агрессивное действие,

– сказал Самусь.

Ситуация тут действительно интересная. И Трамп не действует в контексте морали или ценностей. Он действует холодно и прагматично, потому что считает, что имеет возможность заключить с Путиным соглашение. Для этого ему нужно сохранять положительную коммуникацию с диктатором.

Его не интересует, сколько украинцев еще убьют россияне. Это его вообще не касается. После "Паутины" он вообще сказал, что Украина и Россия – как дети в парке. И им стоит еще немного подраться. А тогда осенью он уже глянет, как все будет. То есть Трамп серьезно рассматривает возможность дать России еще времени, чтобы бить по Украине. Возможно, тогда мы станем более податливыми с его точки зрения. Вот такая у него логика,

– подчеркнул Самусь.

Добавим, есть риски, что США могут фактически прекратить военную помощь для Украины. Там хотят перебросить все проблемы на Европу.