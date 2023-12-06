Для инициатив республиканцев существует преграда: какая сейчас поддержка Украины со стороны США

В Конгрессе США продолжается эпопея с выделением совместного пакета военной помощи для Украины и Израиля. Законодательная система в стране работает так, что спорные документы просто так не пропустят.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя ситуацию в американском парламенте. Маркером этого стало, в частности, ветирование отдельного пакета помощи для Израиля.

Вашему вниманию "Денег нет, времени не хватает": Белый дом срочно просит Конгресс выделить помощь Украине

"Его в Сенате завалили демократы – они просто его ветировали и не пропустили дальше в Белый дом", – напомнил Клочок.

Так, двухпалатный законодательный орган США имеет серьезные препятствия для любых сомнительных инициатив, в частности от республиканцев. Хотя Палата представителей таки проголосовала за отдельную помощь Израилю.

В США сохраняется двухпартийная поддержка Украины

"У меня нет сомнений, что и республиканцы, и демократы в большинстве понимают необходимость оказания помощи Украине", – подчеркнул Клочок.

В США понимают важность помогать Украине: смотрите видео 24 Канала

Конечно, сегодня напрашиваются некоторые выводы о меньшей поддержке республиканцев. Но все их противоречивые заявления важно рассматривать именно в контексте политического противостояния с демократами на фоне предстоящих выборов.

Военная помощь от США: последние новости

Президент Владимир Зеленский обратится в Сенат США в преддверии голосования за военную помощь для Украины. Это произойдет 5 декабря через защищенную видеоконференцию.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американское правительство не сможет помогать Украине, если парламент не утвердит соответствующее финансирование.

Однако есть надежда, что общий пакет военной помощи для Украины и Израиля будет принят до конца текущего года. В частности, Киев может получить 61,3 миллиарда долларов.

По результатам опроса Quinnipiac,считают, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США. Среди демократов так считают