В новом пакете от США Украина получит бомбы JSOW, способные бить до 110 километров, – ABC

США объявят о новом пакете военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов. Среди прочего, в пакет впервые вошли дальнобойные бомбы American Joint Standoff Weapon (JSOW).

Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на представителя обороны США. Отмечают, что размер военной помощи увеличен на 375 миллионов долларов.

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2Бомбы, которые можно использовать с истребителей F-16, имеют выдвижные крылья, которые помогают им достигать целей на расстоянии до 70 миль", – говорится в статье.

По словам американского чиновника, существует несколько версий JSOW, но те, что отправляются в Украину, оснащены кассетными боеприпасами.

Важно! Вскоре США объявит о предоставлении Украине помощи на сумму более 2 миллиардов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"В отличие от пакета в 350 миллионов долларов, средства USAI в основном пойдут на пополнение Украины боеприпасами", – добавил источник.

Также отмечают, что обязательство прислать планирующие бомбы JSOW появилось в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находится в Соединенных Штатах.