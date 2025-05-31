Вариант номер один: как Украина может получать новое вооружение от США

Вряд ли Соединенные Штаты будут в дальнейшем бесплатно передавать военную помощь для Украины. Нашему государству нужно договариваться о других вариантах сотрудничества.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, есть несколько вариантов, как сделать так, чтобы военная помощь от США продолжилась.

К теме "У войны аппетит не уменьшается": Зеленский рассказал, получает ли оружие Украина сейчас

Как Украина может получить американское оружие

Как отметил Фесенко, сейчас вариант номер один – европейские союзники покупают у Соединенных Штатов оружие, а затем передают его Украине. Этот формат действительно может заработать. Возможно, он уже и сейчас в работе.

Существуют другие варианты, как можно получить американское оружие. Не стоит забывать о соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США.

Сейчас идет работа над созданием инвестиционного фонда. Через некоторое время можно было бы использовать его для закупки американского оружия. Это также вариант,

– сказал Фесенко.

Третий вариант – попробовать актуализировать схему ленд-лиза. Однако для этого нужна поддержка в Конгрессе и одобрение от Дональда Трампа. Пока этот вариант кажется самым сложным.

Обратите внимание! По данным СМИ, Штаты больше не хотят бесплатно передавать Украине системы Patriot. Обсуждается только возможность продажи этих ЗРК.

Добавим, по данным издания The Washington Post, Украина еще получает некоторые транши военной помощи, которую приняли еще при администрации Джо Байдена. Однако помощь должна закончиться уже в ближайшие месяцы.