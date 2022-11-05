Новый пакет помощи от США: эксперт объяснил, каковы его преимущества
США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи в 400 миллионов долларов. ВСУ получат много технических средств, необходимых для успешного продолжения контрнаступления на Юге.
В частности, Украина получит бронекатера и дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Как это повлияет на эффективность военных на поле боя, рассказал 24 каналe эксперт Defence Express Иван Киричевский.
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Эксперт отметил, что в перечне вооружений в последнем пакете военной помощи от США Украине "все обрадовало".
Потому что 40 бронекатеров – это очень неплохая помощь, чтобы отвоевывать дальше Херсонщину после освобождения Херсона, тогда как 1100 дронов-камикадзе типа Phoenix Ghost остаются секретными. Но есть один интересный их параметр – продолжительность полета 6 часов,
– объяснил обозреватель.
По его словам, это позволит ВСУ "уравновесить" потенциал в воздушных атаках.
"Вроде и у рашистов есть 2400 летучих "мопедов", а у нас будет 1100 Harley Davidson, которые позволят наносить удары в глубину тыла противника в Крыму и в Херсонской области. Если сравнивать Phoenix Ghost и Shahed-136 в том, кто будет лучше – покажет практика боевого применения ", – добавил специалист.
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В то же время он указал, что важно то, что ВСУ все-таки получили систему аналогичную иранским "мопедам".
"Продолжительность полета Phoenix Ghost составляет до 1000 километров, как у "мопедов". Неизвестно даже, как этот беспилотник выглядит, потому что его "секретят" по понятным причинам. У нас была проблема, чем ВСУ достать такую глубину территории противника, если он своими "балалайками" закидывает – теперь мы получим средства", – резюмировал Киричевский.
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Военная помощь Украине: последние новости
- 4 ноября Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине, по которому ВСУ получат различные виды наступательной техники, в том числе модернизированные танки Т-72 и БТР М1117.
- В то же время в США также обещают предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.
- Кроме того, Нидерланды выделили 120 миллионов евро для поставок тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.
- Тем временем Латвия передала Украине дроны, которые будут работать на границе.