Уменьшится ли помощь Украине от США после выборов в Конгресс: ответ Пионтковского
Обе главные партии США имеют противников предоставления военной помощи Украине. В то же время, американское общество и подавляющее большинство политикума склоняются к перспективам продолжения поставок.
Маловероятно, что заявления лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти и выборы в Конгресс США смогут изменить мнение американцев о поддержке Украины. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Особенности "партийного" влияния
Публицист указал, что никакие заявления не смогут сегодня изменить вектор политики США по Украине.
У Маккарти нет никаких оснований говорить за республиканскую партию. Ему очень жестко ответил вице-президент администрации Трампа Майк Пенс. Он сказал, что людям, защищающим Путина, не место в республиканской партии и консервативном движении. Так что выборы ничего не изменят,
– рассказал Пионтковский.
По его словам, предстоящие выборы будут "очень близки по результатам" – одна из партий будет иметь большинство в 5 или 10 голосов в Палате представителей.
"Однако "трамписты", мнение которых высказывает Маккарти, имеют меньшинство в республиканской партии. Поэтому проукраинское большинство останется. Но нельзя недооценивать их влияние. Это сказывается на определенных колебаниях в администрации Байдена. К примеру, до сих пор не решен вопрос с передачей дальнобойных ракет ATACMS”, – убежден обозреватель.
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По его мнению, это очень важно, поскольку это единственное средство, которое может оградить Украину от уничтожения ее инфраструктуры.
"Байден будет выигрывать любое голосование в Палате представителей, поскольку за помощь Украине будут голосовать почти все демократы и половина республиканцев", – подчеркнул публицист.
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"Пророссийскость" Трампа и Обамы
Эксперт отметил, что на сегодняшний день подавляющее большинство населения США, а также американского политикума твердо поддерживают Украину.
Да, есть меньшинство и среди "демократов", и среди "республиканцев", которое выступает против этого. К заявлениям "трамписта" Маккарти нужно еще добавить заявление Обамы, которое осталось незамеченным. Он в том же духе выступал, что национальные интересы США вроде бы не отождествляются с национальными интересами Украины. Это аналогичная политика, которая работает на Путина,
– объяснил обозреватель.
По его словам, в администрации Байдена всегда скрыто была "большая политическая фигура", которая отстаивала прокремлевскую линию, чем советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Эта фигура вылезла наружу сегодня: это Барак Обама, конечно же. Обама и Трамп с крайних левых и крайних правых позиций исповедуют одну и ту же линию – отход США от мировой политики, но под разными идеологическими "соусами", – добавил аналитик.
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Проблемы с военной помощью для Украины: что известно
- Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что он ожидает затруднений с предоставлением дополнительной помощи Украине, если его партия получит большинство в нижней палате Конгресса. Именно такой результат промежуточных выборов спрогнозирован текущими опросами.
- В ответ глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия отметил, что был удивлен этим высказыванием. Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон, и его убедили, что поддержка Киева США продолжится.
- В то же время в Госдепе США заверили, что военная и финансовая поддержка Украины будет продолжаться и дальше – независимо от того, какими будут результаты выборов в американский парламент.