До конца марта ЕС предоставит 170 тысяч снарядов Украине: Кулеба провел разговор с Боррелем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 февраля провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. По его результатам стало известно, что Евросоюз передаст Украине 170 тысяч боеприпасов в ближайшее время.

Боррель подтвердил полную солидарность Европейского Союза с Украиной. Кроме этого, сейчас идет работа над новыми решениями по нашему государству.

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Разговор с Боррелем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Жозепом Боррелем поблагодарил его за личное руководство и поддержку в течение последних двух лет. Кулеба добавил, что за это время ЕС принял исторические решения о предоставлении Украине оружия, введение санкций против России, начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержки.

Также Кулеба рассказал, что в ближайшее время в Украину прибудет новая большая партия артиллерийских снарядов.

Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок,

– отметил министр.

Украинский дипломат отметил, что много улучшений и решений еще впереди – сейчас ведется работа для их быстрого принятия.

Украина и ЕС