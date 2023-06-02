Есть новинки: Жданов оценил новые пакеты военной помощи от Германии и США

В Молдове 1 июня прошел 2-й саммит Европейского политического сообщества, который посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди вопросов, которые обсуждались на мероприятии, – поддержка Украины.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он отметил, что западные партнеры в частности оказали военную помощь нашей стране, в которой ВСУ очень нуждается.

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Так, Германия обновила список помощи, который правительство государства предоставило Украине. За последнюю неделю было передано:

боеприпасы для танков Leopard 1. Это очень важная помощь, ведь в ближайшее время мы получим 100 танков Leopard 1;

19 седельных тягачей с формулой 8Х8 и 14 полуприцепов. Эти тягачи предназначены для перевозки тяжелой гусеничной техники, в том числе танков, боевых бронированных машин;

14 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты. Они предназначены для подвоза боеприпасов и личного состава. А также для эвакуации раненых и убитых с поля боя;

64 гусеничных вездеходов Bandvagn 206. Очень хорошая машина, которая помогает именно на передовой в труднопреодолимых местах, во время дождя, по бездорожью;

66 бронетранспортеров.

Олег Жданов рассказал о новых пакетах военной помощи от партнеров: смотрите видео

Военная помощь Украине от США

Также Соединенные Штаты объявили список военного пакета помощи Украине более чем на 300 миллионов долларов. О нем было заявлено ранее. Джон Кирби рассказал, что входит в этот пакет:

ракеты для ЗРК Patriot ;

ракеты AIM-7 Sparrow класса "воздух – воздух" для ведения воздушного боя. Эти ракеты Украина получит впервые;

ПЗРК Stinger;

ЗРК Avenger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров;

танковые снаряды калибра 105 миллиметров;

высокоточные авиационные боеприпасы;

неуправляемые авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотников;

гранатометы АТ-4;

30 миллионов патронов;

системы разминирования;

приборы ночного видения;

запчасти и разное полевое оборудование.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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