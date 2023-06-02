Есть новинки: Жданов оценил новые пакеты военной помощи от Германии и США
В Молдове 1 июня прошел 2-й саммит Европейского политического сообщества, который посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди вопросов, которые обсуждались на мероприятии, – поддержка Украины.
Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он отметил, что западные партнеры в частности оказали военную помощь нашей стране, в которой ВСУ очень нуждается.
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Так, Германия обновила список помощи, который правительство государства предоставило Украине. За последнюю неделю было передано:
- боеприпасы для танков Leopard 1. Это очень важная помощь, ведь в ближайшее время мы получим 100 танков Leopard 1;
- 19 седельных тягачей с формулой 8Х8 и 14 полуприцепов. Эти тягачи предназначены для перевозки тяжелой гусеничной техники, в том числе танков, боевых бронированных машин;
- 14 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты. Они предназначены для подвоза боеприпасов и личного состава. А также для эвакуации раненых и убитых с поля боя;
- 64 гусеничных вездеходов Bandvagn 206. Очень хорошая машина, которая помогает именно на передовой в труднопреодолимых местах, во время дождя, по бездорожью;
- 66 бронетранспортеров.
Олег Жданов рассказал о новых пакетах военной помощи от партнеров: смотрите видео
Военная помощь Украине от США
Также Соединенные Штаты объявили список военного пакета помощи Украине более чем на 300 миллионов долларов. О нем было заявлено ранее. Джон Кирби рассказал, что входит в этот пакет:
- ракеты для ЗРК Patriot ;
- ракеты AIM-7 Sparrow класса "воздух – воздух" для ведения воздушного боя. Эти ракеты Украина получит впервые;
- ПЗРК Stinger;
- ЗРК Avenger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров;
- танковые снаряды калибра 105 миллиметров;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- неуправляемые авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотников;
- гранатометы АТ-4;
- 30 миллионов патронов;
- системы разминирования;
- приборы ночного видения;
- запчасти и разное полевое оборудование.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Больше о военной помощи Украине
- Владимир Зеленский на встрече Европейского политического сообщества в Молдове предложил европейским странам создать коалицию Patriot, которая поможет преодолеть шантаж России баллистическими ракетами. А также коалицию современных истребителей, в которых тоже нуждается Украина.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов оценил военную помощь Украине со стороны союзников. Он отметил, что некоторые страны уже на 100% выполнили свои обязательства. По его словам, каждый день Украина получает намного более ощутимую поддержку от западных партнеров, чем год назад.