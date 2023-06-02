Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубу, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що західні партнери зокрема надали військову допомогу нашій країні, в якій ЗСУ має велику потребу.

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Так, Німеччина оновила список допомоги, який уряд держави, надав Україні. За останній тиждень було надано:

боєприпаси для танків Leopard 1. Це дуже важлива допомога, адже найближчим часом ми отримаємо 100 танків Leopard 1;

19 сідельних тягачів з формулою 8Х8 та 14 напівпричепів. Ці тягачі призначені для перевезення важкої гусеничної техніки, зокрема танків, бойових броньованих машин;

14 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти. Вони призначені для підвозу боєприпасів та особистого складу. А також для евакуації поранених та вбитих з поля бою;

64 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Дуже гарна машина, яка допомагає саме на передовій у важкопереборних місцях, під час дощу, по бездоріжжю;

66 бронетранспортерів.

Олег Жданов розповів про нові пакети військової допомоги від партнерів: дивіться відео

Військова допомога Україні від США

Також Сполучені Штати оголосили вміст військового пакета допомоги Україні на понад 300 мільйонів доларів. Про нього було заявлено раніше. Джон Кірбі розповів, з чого саме цей пакет складається:

ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 Sparrow класу "повітря – повітря" для ведення повітряного бою. Ці ракети Україна отримає вперше;

ПЗРК Stinger;

ЗРК Avenger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 105 та 155 міліметрів;

танкові снаряди калібру 105 міліметрів;

високоточні авіаційні боєприпаси;

некеровані авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотників;

гранатомети АТ-4;

30 мільйонів патронів;

системи розмінування;

прилади нічного бачення;

запчастини та різне польове обладнання.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу

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