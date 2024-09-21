Байден готовит пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов: что туда войдет

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов. Его уже могут объявить на следующей неделе.

Об этом сообщили журналисты Reuters. Это один из первых крупных пакетов помощи, которые США предоставляли украинским военным за последние месяцы.

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Что может войти в новый пакет помощи от США

Журналисты, со ссылкой на официальных лиц в Белом доме, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что новый пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, западные части и другое оружие.

В то же время собеседники отметили, что содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни, прежде чем его подпишет президент США Джо Байден.

По данным Reuters, с начала мая 2024 года Соединенные Штаты не присылали Украине пакет помощи на сумму более 275 миллионов долларов. Следует отметить, что после операций Вооруженных сил Украины в Курской области США предоставили два отдельных пакета помощи, каждый на сумму 125 миллионов долларов.

Кроме того, сообщается, что сейчас США имеют 5,5 миллиарда долларов, которые остаются в распоряжении президента для оказания помощи Украине в сфере вооружений, хотя это финансирование должно закончиться в этом месяце. В свете этого дедлайна проукраинские лидеры в Конгрессе США и администрации Байдена активно пытаются договориться о продлении программы еще на один год.

Ранее о предоставлении "существенного" нового пакета помощи Украине также говорил и советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве. Американский чиновник отмечал, что сейчас в Штатах работают над ним, собирая воедино "целый ряд различных возможностей".