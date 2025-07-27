США и Европа наконец сделали прорыв в поддержке Украины: произошло важное изменение

Дональд Трамп заявил, что ЕС и США заключили соглашение, которое предусматривает, что Европа будет оплачивать Америке 100% стоимости всего вооружения. Его будут распределять и отправлять в Украину.

Стоит заметить, что ни одна из сторон не раскрывает, что именно продали и что мы получим. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, добавив, что во времена президентства Джозефа Байдена все было наоборот и это важное изменение событий.

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Почему новая схема более действенная?

Именно такая модель поведения подходит в войне с Россией. Враг не должен знать, что именно мы получаем. Это принцип создания стратегической неопределенности. Впрочем, возможно, не все купленное вооружение попадет в Украину, ведь также существуют схемы замещения оружия.

Например, европейцы дают то, что имеют, а США предоставляют им новые средства. Разница в том, что Байден делал это за счет американских налогоплательщиков и не спрашивал у европейцев, не хотят ли они присоединиться,

– отметил политтехнолог.

Когда пришел Трамп – все изменилось. Он сам начал искать деньги у Европы и нашел их. Теперь именно на этом будет строиться помощь Украине. Ее эффективность мы увидим на поле боя,

"Насколько я понимаю, то главная проблема у нас будет с КАБами. Нам нужно новое оборудование на самолеты F-16. Но это хорошо, когда наши партнеры больше делают, чем говорят", – добавил Тарас Загородний.

К тому же пока нет уточнения, какие именно страны ЕС готовы покупать оружие для Украины. Можно предположить, что среди них точно будет Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, Германия и Великобритания.

Заметим, западные СМИ сообщают, что Германия уже передала 3 системы Patriot Украине. В общем ожидается передача 5 комплексов. Продолжаются переговоры с Вашингтоном, который должен заменить старые системы Германии на новые, чтобы те отправились в Украину.