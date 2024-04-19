Военная помощь США Украине разрушит планы Путина: директор ЦРУ призвал принять законопроект

Уильям Бернс в своем обращении призвал законодателей принять выделение помощи для Украины. Директор ЦРУ также предупредил о непоправимых последствиях, если за документ не проголосуют.

Бернс отметил важность скорейшей передачи военной помощи Украине. По его мнению, это позволит Вооруженным Силам Украины сдерживать агрессора по крайней мере до конца года.

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Помощь даст Украине продержаться до конца 2024 года

Директор Центрального разведывательного управления отметил необходимость поддержки законопроекта Джонсона.

С толчком, который предоставит военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и преодолеть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне,

– говорит Бернс.

Также он отметил, что в случае неодобрения законопроекта Конгрессом "картина будет гораздо ужаснее".

"Есть вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере поставить Путина в положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования",

– отмечает глава ЦРУ.

Законопроект висит на волоске

Предупреждение от Бернса поступило тогда, когда украинская власть предупреждает о большом российском наступлении. Оно, вероятно, состоится летом и может нанести Вооруженным Силам Украины непоправимые потери.

Слова Бернса прозвучали на следующий день после обнародования спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакета помощи Украине. Пока законопроект "завис в воздухе", Джонсон пытается получить большинство голосов Конгресса для принятия помощи.

По мнению главы ЦРУ, военная поддержка Украины должна охладить амбиции не только России, но и других стран, что ее поддерживают.

Это также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций, а также наших союзников и партнеров в Индийско-Тихоокеанском регионе. Это на самом деле вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это также наши союзники и партнеры,

– говорит Бернс.

Что еще известно о помощи США Украине