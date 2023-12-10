Весомое усиление: Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тысяч снарядов

Германия продолжает выражать свою солидарность в борьбе за собственную независимость Украины. Именно поэтому там анонсировали, что на следующий год ВСУ получат 200 тысяч боеприпасов.

Несмотря бюджетный кризис в Германии, помощь Украине непреклонна. Также германская оборонная индустрия увеличивает создание нужного вооружения.

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Боеприпасы от Германии

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что страна планирует передать на нужды украинской армии значительный пакет помощи в виде снарядов. Речь идет о нескольких сотнях тысяч боеприпасов.

Германия в следующем году сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона,

– заявил Бройер.

Кроме этого инспектор отметил, что в настоящее время немецкая промышленность продолжает наращивать производство.

Немецкая поддержка Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна продолжать поддерживать Украину в оборонной борьбе. Она должна даже быть готова к тому, что придется делать еще больше, когда другие ослабеют. Германия будет делать все возможное, чтобы помощь не прекращалась.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что игнорирование проблем в Украине – это роковая ошибка. Она в очередной раз подчеркнула необходимость создание "защитного щита". Также она отметила место Украины в ЕС и НАТО.

В конце ноября Германия предоставила Украине два пакета помощи. Общая сумма первого составляет 1 миллиард 300 миллиардов. В частности, он содержит ПВО. Во второй пакет помощи вошли БМП, снаряды и тягачи.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал невозможность ЕС передать Украине миллион боеприпасов до весны. Он отметил, что предупреждал об этом еще давно, потому что видел, что это число, вероятно, не будет достигнуто – трудно добиться такого количества с производством мирного времени. Однако Украина может ожидать улучшения в виде 200 тысяч боеприпасов от Германии.