Правительственный "шатдаун" может повлиять на поставку военной помощи Украине, – Госдеп США

Снабжение военной помощи США в другие страны, в том числе и в Украину, может быть затруднено с 1 октября. Это связано с появлением правительственного "шатдауна" в Соединенных Штатах.

Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. В то же время, по его словам, страна будет пытаться избежать такого сценария развития событий, передает 24 Канал.

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Миллер отметил, что теоретически Соединенные Штаты могут продолжать выделение помощи в сфере безопасности в случае остановки бюджетного финансирования правительственных учреждений. Он отметил, что подобные случаи уже были в прошлом.

Когда определенным людям нельзя выходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок. Вот почему мы считаем, что "шатдаун" может вызвать такую обеспокоенность и призываем Конгресс обеспечить финансирование правительства,

– сказал он.

Миллер также подчеркнул, что вопрос "шатдауна" является юридическим и касается того, кто может работать, а кто нет.

Обратите внимание! В Соединенных Штатах правительственный "шатдаун" наступает, когда истекает срок действия бюджетного законодательства на текущий период. Поскольку текущий финансовый год в стране истекает 30 сентября, неспособность Конгресса принять соответствующие законопроекты о бюджете на будущий финансовый год приведет к "шатдауну" правительства 1 октября.

Со всем тем, чтобы избежать такого случая, у Конгресса есть возможность принять резолюцию, которая временно поддерживает финансирование на уровнях, определенных в предыдущем бюджете.

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