Это действительно пугает, - политолог эмоционально объяснил, что стоит за нерешительностью партнеров Украины

В Соединенных Штатах на протяжении нескольких месяцев продолжаются дискуссии о выделении Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. Задержка этой поддержки сказывается не только на недостатке боеприпасов на фронте. Она также влияет на боевой дух украинских военных.

Если в начале полномасштабного вторжения мир четко поделился на друзей и врагов Украины, то сейчас ситуация изменилась. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что политическая поддержка Украины сохраняется. Однако финансирование и военная помощь движутся по нисходящей линии.

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Изменилась риторика

В то же время это – закономерный процесс, учитывая то, что войны в Украине продолжается более двух лет.

Мир, к сожалению, наблюдает за нами как за определенным ток-шоу, которое в удобный для себя момент можно переключить на что-то более приятное и забыть о том, что происходит в Украине,

– подчеркнул политолог.

Сегодняшние информационные поводы уже не возбуждают воображение политиков и рядовых граждан Евросоюза так же как в 2022 году. Тогда осенью состоялась Харьковская кампания, позже – Херсонская. Эти события выглядели как боевик, в котором добро побеждает над злом. Сегодня такого ощущения нет. Также нет огромных побед, которые бы подстрекали желание стран поддерживать Украину.

Зато изменилась риторика лидеров свободного мира. Если в 2022-м лидеры США, Германии, Канады говорили, что "будут с Украиной до полной победы", то сегодня они говорят, что "будут оказывать Украине помощь настолько долго, насколько нужно".

"Считывается дипломатический месседж, что у Запада нет уверенности в том, что Украина безальтернативно победит. В то же время есть ощущение, что обстоятельства могут сложиться по-разному, и это действительно пугает", – заметил Джигун.

Нужен контрактный подход

Также Украина сейчас прилагает усилия для того, чтобы превратить помощь с эмоционального формата – когда у вас хорошо, мы помогаем больше, а когда у вас нет побед, мы о вас забываем, – в контрактный подход. Это наличие гарантий безопасности Украине, системное предоставление пакетов финансовой и военной поддержки, планы по созданию совместных с партнерами военных предприятий.

"Есть ощущение, что война переходит в затяжную фазу. Все понимают, что за полгода – год ничто не решится, и победит тот, кто системнее и рациональнее подойдет к сбору и использованию ресурсов", – отметил Максим Джигун.

Помощь Украине: что известно

В США до сих пор не проголосован законопроект о помощи Украине, который предусматривает также финансовую поддержку Израиля и Тайваня. Как известно, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на голосование могут вынести отдельную поддержку каждой страны. Однако эта ситуация может привести к тому, что Джонсон потеряет свою должность. На этом настаивают республиканцы Марджори Тейлор Грин и Томас Масси.

Также во время заседания европейских лидеров Брюсселе будет обсуждаться вопрос усиления систем противовоздушной обороны в Украине. В ЕС считают, что это станет шагом на пути к эффективному оказанию помощи Киеву.

В то же время 16 апреля правительство Канады подало пакет бюджета страны, в котором предусмотрен многолетний план по военной помощи Украине. Согласно ему, страна выделит 1,6 миллиарда канадских долларов (1,15 миллиарда долларов США) в течение 5 лет на военную помощь Украине.