Совместный пакет Украины и Израиля: каковы преимущества такой помощи США
В США планируют объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю, чтобы увеличить шансы получить его поддержку со стороны Конгресса.
Такое решение Белого дома будет в интересах Украины, рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной. Ведь Конгресс не сможет отказать тому государству, которое имеет очень мощное лобби в Соединенных Штатах.
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США должны пойти на встречу
Поэтому можно надеяться, что это лобби будет "локомотивом" помощи Израилю. И если к пакету военной поддержки Иерусалима прибавится помощь Украине, то этот "локомотив" будет способствовать принятию положительного решения. И Украина получит то, что ей необходимо сейчас.
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"После израильской трагедии США должны пойти на встречу и им, и нам. И объединить в эмоциональный накал, который сейчас есть в Соединенных Штатах вокруг событий в Израиле – в эмоциональном смысле и политической сфере", – подчеркнул Олег Лесной.
Больше о военной помощи от США
- Для оказания военной поддержки Израилю со стороны Соединенных Штатов предпринимают оперативные шаги. Ведь Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование страны для гарантированного производства и покупки боеприпасов. И это позволит предоставить оружие и Израилю и Украине.
- Также по сообщению издания The Wall Street Journal, американские сенаторы могут принять в ближайшее время годовой пакет помощи. США могут выделить Украине сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Этот пакет существенно превышает размер помощи, которую запрашивал Джозеф Байден.
- Рассматриваться этот вопрос будет 16-17 октября – после возвращения парламентариев с каникул.
- Кроме того, предметом обсуждения среди сенаторов есть и сумма помощи. Республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60 – 70 миллиардов долларов. Однако демократ Ричард Блюменталь настаивает на примерно 100 миллиардах долларов. Но более вероятно может быть принята компромиссная сумма примерно в 60 миллиардов долларов.