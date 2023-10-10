Совместный пакет Украины и Израиля: каковы преимущества такой помощи США

В США планируют объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю, чтобы увеличить шансы получить его поддержку со стороны Конгресса.

Такое решение Белого дома будет в интересах Украины, рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной. Ведь Конгресс не сможет отказать тому государству, которое имеет очень мощное лобби в Соединенных Штатах.

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США должны пойти на встречу

Поэтому можно надеяться, что это лобби будет "локомотивом" помощи Израилю. И если к пакету военной поддержки Иерусалима прибавится помощь Украине, то этот "локомотив" будет способствовать принятию положительного решения. И Украина получит то, что ей необходимо сейчас.

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"После израильской трагедии США должны пойти на встречу и им, и нам. И объединить в эмоциональный накал, который сейчас есть в Соединенных Штатах вокруг событий в Израиле – в эмоциональном смысле и политической сфере", – подчеркнул Олег Лесной.

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Для оказания военной поддержки Израилю со стороны Соединенных Штатов предпринимают оперативные шаги. Ведь Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование страны для гарантированного производства и покупки боеприпасов. И это позволит предоставить оружие и Израилю и Украине.

Также по сообщению издания The Wall Street Journal, американские сенаторы могут принять в ближайшее время годовой пакет помощи. США могут выделить Украине сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Этот пакет существенно превышает размер помощи, которую запрашивал Джозеф Байден.

Рассматриваться этот вопрос будет 16-17 октября – после возвращения парламентариев с каникул.

Кроме того, предметом обсуждения среди сенаторов есть и сумма помощи. Республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60 – 70 миллиардов долларов. Однако демократ Ричард Блюменталь настаивает на примерно 100 миллиардах долларов. Но более вероятно может быть принята компромиссная сумма примерно в 60 миллиардов долларов.

Издание The Washington Post сообщило, что Белый дом рассматривает возможность привязать помощь Украине к запросу о срочной помощи Израилю. Эксперты издания считают, что такое объединение потребностей Израиля и Украины повысит шансы на то, что Конгресс примет решение в пользу этих стран.